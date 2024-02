Juunioride EM-il medaleid võitnud Jakob Kulbin saab EOK-lt rahalise preemia

EOK president Urmas Sõõrumaa tunnustas Kulbinit saavutuse eest ning soovis talle edu järgmisel nädalal algavatel maailmameistrivõistlustel. „Oleme rõõmsad, et spordiaasta on alanud nõnda edukalt ning Eesti on tõusnud edukate laskesuusamaade kõrvale. Palju edu ja kordaminekuid sulle ja kogu koondisele Otepääl toimuval MM-il. Kodupublik toetab teid!“ ütles Sõõrumaa.