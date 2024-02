DELFI VIDEO | Universaal Artur Konontšuk: klubis mürasin tsentrina Ibaka vastu, koondises olen väike äär

„Aga kuna midagi ei muutunud ja sain jätkuvalt prügiminuteid, või ei saanud üldse. Siin ütlesin agendile, et ta otsiks mulle uue klubi ja ta leidis Oldenburgi. Taas andis agent paar päeva mõtlemiseks, aga siis teadsin, et mul pole mõtet Granadas pinki nühkida,“ selgitas ta klubivahetuse tagamaid.

Uude klubisse on Kononšuk hästi sisse sulandunud. „Seni kuni saan mängida, olen ikka rahul. Noor mängija, 23, pikk karjäär ees ning praegu on vaja mänguminuteid ja -kogemust,“ rääkis kahemeetrine äär, kes uues klubis on mänginud hooti ka keskmängijana. „Mind toodi sinna nelja-viiena (loe: suure ääre ja keskmängijana). Meeskonnas oli viis vigastatut ehk nelja peale polnud kedagi ja viie kohale oli üks mängija. Esimeses mängus mängisin neljana, järgmises Bayerniga viiena ja Serge Ibakat katma korvi all. Nüüd olen koondises ja Jukka ütles, et pean mängima kolme kohal. Tundub, et väga universaalne mängija,“ lausus ta muigelsui.