DELFI VIDEO | Vigastused selja taha jätnud Tass: tunnen end väga palju paremini, tugevamana ja kiiremana

Võrreldes suvega nägi Tass treeningul välja selgelt paremas vormis ja teguses selgelt teiste kiirustega. „Suvist akent alustasin peale seljaoperatsiooni, peale seda läks kolm kuud aega, et tõeline vorm saavutada. Tunnen ennast väga palju paremini, tugevamini ja kiiremini. Olen praegu heas seisus,“ lausus ta.

Mõnes mõttes on Tassi hooaeg Belgia klubis Oostende käinud üles alla. Keskmiselt on 208-sentimeetrine keskmängija visanud tänavu seitse punkti ja võtnud maha viis lauda. Samas viimasest neljast mängus kolmes on tema punktisaak olnud kahekohaline. Hästi on kulgenud ka Oostende hooaeg, sest koduses liigas on nad võitnud 20-st matšis 18, viimane kaotus jääb aga novembrissse. Meistrite liigas päädis meeskonna teekond play-in turniiril, kus nad jäid alla Iisraeli klubile Holoni Hapoel.

„Meil oli vigastustega probleeme. Need polnud küll tõsised, aga and tegid paar nädalat pausi, see võttis meid õigest tsoonist välja ja me ei saanud olulisi võite. Kahjuks tähtsad mängud oli detsembrikuus, kus vigastused peale tulid,“ võttis 24-aastane Tass senise hooaja kokku.

Sel nädalal algab koondise oluline EM-valiktsükkel, kus alustuseks mängitakse sel nädalal võõrsil Põhja-Makedooniaga ning uuel nädalal kodus Leeduga. „Enamus mängijad ootavad kodumängu, aga enne tuleb võõrsil töö ära teha. Eks me kõik teame, et kõik mängud on tähtsad, aga Põhja-Makedoonia veidi tähtsam. See tuleb meil võtta kindlalt ära.“ vihjas Tass sellele, et tõenäoliselt jagavad viimase EM-pileti omavahel Eesti ja Põhja-Makekoonia. „Eelmised aastad on näidanud, et asi võib minna punktide vahe lugemise peale, mistõttu peab 40 minutit tugevalt mängima.“

Vaata videost, mis tasemega on Tassi sõnul Belgia-Hollandi ühisliiga ning millele koondise trennis enim tähelepanu pööratakse.