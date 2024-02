Urvo Männama maha põlenud autost: et une pealt jääd kõigest ilma, on kindlasti haruldane

Männama tõdes, et auto oli uus ning seda testiti 3000 km enne rallit ning kõik oli korras. Kuid vahetult enne võistlust võeti autolt detailid küljest ja pandi uued, aga need olid saadud valelt allhankijalt. „Nende allhankijatega oli sama probleem olnud ka varem, aga kuna aeg sai otsa, siis võeti sama teenus sisse ja astuti sama reha otsa.“

„See oli hommikune äratus, mida ükski autoomanik ei taha saada. Tavaliselt on nii, et sõidad ja midagi läheb kärssama või põlema, aga niimoodi, et une pealt jääd kõigest ilma, on kindlasti haruldane. Tollel hetkel olime juba päris palju peksa saanud ja paks nahk oli seljas. Said aru, et nii on ja lähed eluga edasi,“ kommenteeris Männama ja lisas, et samas tundis ka kergendust ja head meelt, et saab vähemalt koju.

15. jaanuari hommikul, kui pidi algama kaheksas kiiruskatse Dakari rallil Saudi-Araabias, said Urvo ja Risto teada, et nende auto on maha põlenud. Mehaanikud olid hakanud masinaga proovisõitu tegema ning auto väljalaskesüsteemist väljunud leek süütas auto kere. Mehaanikud pääsesid õnneks vaid ehmatusega.

Oma meeskonna eest on Männama väga tänulik pigem põhjustasid kõik õnnetused ja ka maha põlemise just disaini probleemid. „Mehaanikutel on ka käed seotud, sest kui oma olemuselt on metall valesti disainitud, siis nad ei saa s*tast saia teha. Mängid nende kaartidega, mis on kätte antud,“ oli ta otsekohene.

Mees teadis juba väikesena, et Dakari kõrberallil osalemine on tema tulevik. Autosport, maastikusõit ning rasked teeolud on alati talle pinget pakkunud. „Kõige-kõige suurem võistlus selles valdkonnas on Dakar ja olen alati tahtnud teha midagi sellist, mida keegi meil siin Eestis pole teinud,“ sõnas Männama.

Veel räägib Urvo põnevusega Dakari ralli tõusudest, mis on seal lausa mitu sada meetrit pikad ning üli järsud. „Sealt üles sõidad nagu treppi ja alla tuled nagu totaalsest seinast, see on äge. Alla tulekul on lõpus täisnurkne langemine platoo peale, hoog tuleb õigesti maha võtta,“ rääkis Männama elevusega.

Urvo tõdeb, et tegelikult on rallit sõites kogu aeg hirm naha vahel. „Nii, kui unustad end ära ja kuidagi hea rütm on sees, siis järgmine hetk oled müraki auto nina peal. Heal juhul nina peale, halvimal juhul katuse.“

Edasisi plaane Urvo veel täpselt öelda ei oska, sest kõik on ootel. Praeguseks on maha põlenud autovrakk toimetatud Tartusse. „Saame nüüd vaadata täpsemalt mootorisse,“ lisas ta.

„Praegu ma ütleks, et tahan vähemalt ühe korra veel Dakari rallit teha ja kui mul ei õnnestu, siis ilmselt ütlen, et teeme ühe veel. Finišisse on vaja saada. Ma tunnen, et see on juba kohustuslik,“ oli ta põnevil.