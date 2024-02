Katari publik vilistas MMil medali võitnud Iisraeli sportlase välja

Katar on Iisraeli ja Hamasi konfliktis selgelt viimaste poolel ning on andnud varjupaika ka Hamasi poliitilistele liidritele.

„Olen siin, et esindada oma riiki ja teen seda Iisraeli lipuga. Olen selle üle uhke ja see pole minu probleem, kui see kellelegi ei meeldi,“ ütles Gorbenko ajakirjanikele.