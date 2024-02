Inglismaa jalgpallikoondise ekspeatreener pani ameti maha

„See klubi on väga eriline ja tähendab mulle nii palju,“ teatas Hodgson. „Olen kuue hooaja jooksul siin töötamist täielikult nautinud, kuna see on andnud mulle võimaluse olla koos tippklassi mängijate ja töötajatega, kes teevad iga päev seda, mida ma armastan. Kuid ma mõistan, et klubil võib olla praegu mõistlik tulevikku planeerida ja seetõttu olen võtnud vastu otsuse kõrvale astuda.“