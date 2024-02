VIDEO JA FOTOD | Keerulise Koeru Talve rahvaralli võitsid Lembit Nõlvak ja Nils-Hendrik Nõlvak

„Korraldajate ees müts maha, et nad otsustasid võistluse läbi viia,“ rääkis Nõlvak. „Sõita oli keeruline, tundmatut oli väga palju. Teele kogunenud vesi oli vahel ootamatult sügav, raske oli hinnata, kui suure hooga saab sisse minna. Eks õnne oli samuti, mis siin salata.“

Aastaid autosporti harrastanud Nõlvak lisas, et tema trumbiks võisid olla ka kogemused. „Vastavalt olukorrale tuli end väga kiiresti ümber häälestada. „Enne pidurdust ei teadnud sageli, kas must maa on välja pidurdatud või ootab ees hoopis kiilasjää. Kogemused aitavad sellistes olukordades hakkama saada.“