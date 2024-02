Levadia pigem toetab Balti liiga ideed: pole saladus, et lõhe Eesti ja teiste riikide jalgpalli taseme vahel kasvab

„Iga uus idee, mis hõlmab või põhjustab jalgpalliklubide ja jalgpalli kui spordiala arengut, on võtmetähtsusega jalgpalli edukuse seisukohast. Baltimaade ühise liiga rakendamise idee võib potentsiaalselt olla oluline võti, kuna sportlikust ja majanduslikust küljest võib see olla Eesti jalgpalliklubide jaoks tõesti huvitav.

Täna pole saladus, et lõhe Eesti jalgpalli taseme ja teiste riikide jalgpalli taseme vahel on selgelt nähtav ja see kahjuks kasvab iga hooajaga - seega on meie vastutus see peatada ja vahet vähendada ning leida erinevaid lahendusi.