Mart Poom Balti liiga loomisest: suurimaks murekohaks oleks eurokohtade säilimine, keegi ei soovi neid kaotada

Briti ajaleht The Guardian kirjutas möödunud nädalal, et Eesti, Läti ja Leedu võiksid luua ühise jalgpalliliiga. Ideed toetab avasüli Läti kõrgliiga president Maksim Krivunecs, kelle arvates oleks see tulevikku silmas pidades ainuvõimalik lahendus.

Krivunecsi sõnul on ideest huvitatud kõik Läti kõrgliigas mängivad 10 klubi ning ka mitmed Eesti ja Leedu meeskonnad. Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak tõmbas suurele ideele aga veel peale, öeldes, et lühiajalises plaanis jäädaks kaotajateks.

„Meie ainus võimalus on üles ehitada meie oma finantsmudel. Loomulikult on lihtne mõelda, et tugevamad vastased aitaksid meeskondi arendada. Lõpuks seisab aga kõik selle taga, kes suudab sisse osta tugevamaid leegionäre. Struktuurselt on meie jalgpall alles eelmises sajandis. Seega peame eelkõige mõtlema oma kultuuri arendamisele,“ nentis Pohlak.

Nõmme Unitedi jalgpalliklubi presidendi ja endise Eesti jalgpallikoondise väravavahi Mart Poomi sõnul on antud ideel nii plusse kui miinuseid. Ta meenutas, et taolise klubisarja loomist on minevikus proovitud, kuid toona 2000-ndatel ei läinud projekt edukalt käima ning klubid kasutasid mängudes tihti duubelrivistusi ja tekkisid kihlveoskandaalid.