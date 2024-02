DELFI VIDEO | Johanna Talihärm: sprindi järel olid pisarad silmas ja tulevik tundus must

Talihärm tegi MM-i avastardi 7,5 km sprindis, kus ta piirdus 63. kohaga. Eestlanna tõdes, et oli pärast ebaõnnestunud võistlust endas äärmiselt pettunud.

„Pärast sprinti viskasin riietusruumis kindad nurka ja ütlesin treeneritele, et ma ei oska suusatada ega lasta. Pisarad olid silmas ja tulevik tundus üsna must. Kuid tuli end uuesti kokku võtta,“ tunnistas Talihärm.

Eesti naiskond püsis teatesõidus kuni viimase püstitiiruni medalimängus. Seal tabas Talihärm kolm esimest märki, kuid seejärel tekkis tuulepuhang, mistõttu ta võttis hoo maha. Oleks lasknud kiire nulli, koitnuks Eestile pronkemedal. Kas see jääb Talihärma kripeldama?

„Teoorias oleks võinud ka trahviringile minna. Laskesuusatamine on selline ala, kus olekseid ja polekseid on lõputult. Meil on neljas koht ja oleme selle üle väga õnnelikud,“ vastas Eesti teatenaiskonna ankrunaine.