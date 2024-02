Kasiino võidab alati, aga miks?

Maja eelis

Sõltumata mängust on kasiinol võitmise tõenäosus suurem kui mängijal. Seda seetõttu, et kõikidesse kasiinomängudesse on sisse programmeeritud maja eelis, mis vähendab väljamaksete tõenäosust ja suurust.

Maja eelis tähendab keskmist brutokasumit, mida kasiino igast mängust stabiilselt teenib. Madalaima majaeelisega mängude puhul võib kasiino kasumiprotsent olla vaid 0,5% kuni 2.5%. Samas on mänge, mille puhul see on 15% kuni 40%.

Näiteks ruletiratas on nummerdatud kolmekümnekuueni ja võiks arvata, et ühele numbrile panustades on võiduvõimaluseks 36 ühele. Ruletiratastel on aga ka null, mõnikord topelt null ja isegi kolmekordne null. Tegelik võiduvõimalus on seega 37 ühele, 38 ühele või 39 ühele.

Topelt nulli sisaldava ruletiratta puhul on maja eelis 5.26%. Iga kasiino ruletilaudades panustatud 1 miljoni euro kohta soovib maja teenida kasumit veidi üle 50.000 euro. Ülejäänud ligikaudu 950.000 eurot makstakse välja võitjatele. Kasiino eesmärk ei ole mängijaid pankrotti ajada – maja tahab lihtsalt kindel olla, et pikas perspektiivis väljuvad mängijad veidi vähema rahaga, kui neil kasiinosse sisenedes oli.

Miks kaotavad mängijad tihti rohkem, kui neil plaanis oli

Inimesed võivad küll olla teadlikud maja eelistest, kuid selle mõju oma rahakotile nad tihti päriselt siiski ei mõista. Väga levinud on arusaam, et maja umbes 5%-line eelis ruletilauas tähendab seda, et kes istub maha 100 euroga ja mängib paar tundi, kaotab tõenäoliselt vaid ligikaudu 5 eurot. Paraku ei teata sageli, et maja eelis ei kehti mitte algsummale, vaid kogusummale, mis mängu käigus panustatakse.

Oletame näiteks, et mängija panustab ruletiratta iga keerutuse peale 5 eurot ja ratas pöörleb 50 korda tunnis. Panustaja võib mõnede keerutuste pealt võita ja mõnede pealt kaotada, kuid kokkuvõttes panustab ta 250 eurot tunnis. Nelja mängutunni kokkuvõttes kaotab mängija selliselt hoopiski 50 eurot ehk 5% 1000 eurost. Ja see summa on 10 korda suurem, kui algselt planeeritud.

Täiendav maja eelis