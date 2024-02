Rapla meeskonna eestvedaja Karp: küsimuse all pole ainult klubi tulevik, aga ka selle hooaja lõpetamine

Jätkamiseks vajab aga klubi kiiremas korras uut otsust, sest sellest oleneb sponsorite seisukoht. „Aasta tagasi kuulsin plaanist, et rohkem kohalikke võistkondi saaks omavalitsuselt raha taotleda, siis meie meeskond saaks edaspidi 50 000. Pool tahetakse ära võtta. Nimisponsoritest Avis ei jätka praeguse seisuga samas mahus ja Utilitas soovib näha, et omavalitsus väärtustab meeskonda,“ nentis Rapla Avis Utilitase meeskonna mänedžer Jaak Karp, kes vajab valla otsust toetuse ja selle mahu kohta veebruari jooksul. „See ei puuduta ainult tulevikku, vaid küsimuse all on ka käesoleva hooaja lõpetamine.“