Rovanperä sai Rootsis karistada, sest tema auto ei vastanud tehnilistele nõuetele

Nimelt selgus pärast viimast kiiruskatset toimunud rutiinsel kontrollil, et Rovanperä auto kustutussüsteem polnud töökorras ning võistluse žürii määras seetõttu soomlasele tuhande euro suuruse rahatrahvi.

„Kustutussüsteem on oluline turvaelement, mis kaitseb meeskonda tulekahju korral ning see on hädavajalik ka autopargi ohutuse seisukohalt,“ rõhutas žürii oma otsuses.