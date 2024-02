TalTech/Optibet tugevdas meeskonda Itaalias mänginud eestlasega

„Liitusin TalTechiga, sest tahtsin rohkem mänguaega ja suuremat rolli, mida enam Itaalias ei saanud. TalTechi kasuks rääkis veel see, et olen viimased kaks suve Alar Varraku (TalTechi peatreener - R.V.) juhendamisel noortekoondises mänginud ja meil on hea klapp,“ kommenteeris Kuuba TalTechi sotsiaalmeedias üleminekut.