KOMMENTAAR | Asi pole ürgses talendis, vaid järjekindlas töös. Georg Linnamäe astub rallimaailma tipu poole

Palgapäev ei tähenda seda, et Georg Linnamäe oleks rallisõidu eest saanud isiklikule arvelduskontole kopsaka rahasumma. Visalt rallimaailma tipu poole liikuva Linnamäe jaoks on rahast ilmselt väärtuslikum fakt, et esimest korda õnnestus tal MM-rallil tõusta oma klassi poodiumile. Seejuures suutis ta seda WRC2 arvestuses väga konkurentsitihedal Rootsi rallil, mis kubiseb põhjanaabrite talverallide spetsialistidest.