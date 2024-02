MM-i hõbemedalist Rastorgujevs: see oli midagi fantastilist, tundsin end rajal imeliselt

Rastorgujevsist sai teine Läti laskesuusataja, kes on MM-il medalile sõitnud. Varasemalt on lõunanaabritest poodiumile pääsenud vaid Ilmārs Bricis, kes teenis 2001. aastal individuaaldistantsil ja neli aastat hiljem sprindis hõbeda.

35-aastane Rastorgujevs on varasemalt tulnud poodiumile nii Euroopa meistrivõistlustel kui MK-sarjas, kuid MM-i medal tema auhinnakapist puudus. „See oli mu karjääris üks eesmärk – nüüd on see täidetud,“ rõhutas ta.