Carlos Alcaraz sai Tšiili esireketilt šokk-kaotuse

Tegu oli 28-aastase Jarry karjääri suurima võiduga. „Carlos on üks maailma paremaid, mistõttu tähendab see mulle palju. Eriti pärast raskeid lahinguid, mis mul viimastel päevadel olnud on. Olen väga õnnelik, et sellega hakkama sain,“ rääkis Jarry võidu järel.