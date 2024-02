Daisy Kudre-Schnyder võitis sprindis üheksanda Eesti meistritiitli

Tänavused Eesti meistrivõistlused suusaorienteerumise sprindirajal toimusid Keila terviseradadel jäistes, vesistes ja kohati nappides lumeoludes, kuid tänu korraldajaklubi Harju OK suurtele jõupingutustele said võistlejad nautida igati põnevaid ja tehnilisi radu. Võistlemas oli eranditult kogu Eesti paremik, sest juba nädala pärast seisavad ees MK-etapid kodustel radadel Haanjas ja Eesti meistrivõistlused on viimane võimalus vormi lihvimiseks.

Naiste põhiklassis olid enne võistlust medalisoosikuteks kaks paari õdesid – Daisy Kudre-Schnyder ja Doris Kudre (OK Peko) ning sel hooajal neile konkurentsi pakkuvad Eesti murdmaasuusakoondise liidrid Kaidy ja Keidy Kaasiku (JOKA). 4,6-kilomeetrisel rajal kulgeski medaliheitlus tasavägiselt nimetatuist kolme vahel. Daisy Kudre-Schnyder tõestas järjekordselt oma staatust koondise esinumbrina ja võitis oma üheksanda sprindikulla ajaga 16.17, edestades õde Dorist 24 ja Kaidy Kaasikut 45 sekundiga. Neljas oli parima juuniorina Liis-Marii Kaso (Rakvere OK, +1.10), viies ning juunioride hõbe Anett-Liisa Parts (JOKA, + 1.45). Juunioride pronksi teenis üldjärjestuse seitsmes, Birgit Rõõm (OK Ilves, +3.49).

Daisy Kudre-Schnyder: „Rada oli huvitavate teevalikutega ning lumeolud võimaldasid kohati üllatavaid otselõikeid. On tore, et võistlused vaatamata keerulistele tingmustele korraldati, sest seda oli koondisele MK-etappide eel kontrollvõistlusena väga vaja.“