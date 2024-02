DELFI VIDEO | Kalev Ermits naislaskesuusatajate neljandast kohast: hüppasin mitu korda diivanilt püsti

„Nove Meste rada talle sobib. Tal on praegu väga hea minek ja hooldemehed on leidnud head variandid. Olen näinud, et Reginal on sisu olemas. Nüüd ta realiseerib seda,“ sõnas Ermits ning tõdes, et laupäevane naiskonna neljas koht tõi ka temas emotsioonid välja. „Mitu korda hüppasin diivanilt raksaki püsti.“