Tallinna piljardi Euroopa karika etapi võitis poolakas, eestlaste parim oli Mark Mägi

„Pisut kahju on sellest, et kaks Eesti parimat piljardisportlast läksid omavahel kokku juba miinus-ringi finaalis. Mägi mäng oli absoluutselt maailma tipptase, kuid napilt jäi ta medaliheitlusest kõrvale. Samas on äärmiselt tähtis see, et sportlaste tagasiside põhjal saame öelda, et turniiriga jäädi rahule ja loodetakse, et ka järgmisel aastal Tallinnas Euroopa karika etapp aset leiab“, ütles peale võistlusi Eesti Piljardiliidu esindaja Kristjan Kuusik.