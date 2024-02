DELFI VIDEO | Eesti rekordit kärpinud Õilme Võro: kui peaks MM-ile minek olema, siis on, mida oodata

Võro näitas väledat jalga juba eeljooksus, kust ta kindlalt ajaga 7,32 esimesena finaali pääses. Teises jooksus kärpis eestlanna oma tulemust neli sajandikku, lüües üle Ksenja Balta nimel olnud Eesti rekordi 7.29. Uued rekordnumbrid on nüüdsest 7.28.

Võro tunnistas finaali järel, et tuli Eesti meistrivõistlustele eesmärgiga joosta uus isiklik rekord. „Soovisin rekordit kärpida nii palju, kui võimalik. Eeljooksu põhjal võinuks mõne sajandiku veel paremini teha, kuid samas ei saa liialt kriitiline olla’. Tegelikult oli see väga suur õnnetumine,“ rääkis ta.

Samas nentis eestlanna, et jooks polnud perfektne ning varu oli kõvasti. Hea vormi loodab Võro veelgi paremaks tulemuseks realiseerida esimesel märtsil Šotimaal Glasgows algavatel maailmameistrivõistlustel, kuhu ta suure tõenäosusega minemas on.

„Ettevalmistus on tehtud eesmärgiga, et olen seal stardis. Paari päeva pärast pannakse koondis lukku ja seni olen ja teen toimetusi justkui mineja. Ei saa naelikuid varna panna ja puhata. Mõtted on MM-il,“ analüüsis ta.