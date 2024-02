Siim Sukles: ole sa Andres, Pearu või Krõõt, edu tagab ikkagi ainult ropp töö

„On siis neljas koht jama või ei ole?“ küsis Delfi Sukleselt. „Ei ole, nende puhul kindlasti mitte,“ oli Sukles resoluutne. „Vähe on neid hetki, mis löövad pulsi üles. See tänane oli kindlasti üks nendest! Kui mõelda spordiaastale 2024, siis neid hetki on juba olnud päris palju.“

Tõepoolest... Algas see aasta ju Marten Liivi hõbemedaliga kiiruisutamise EM-il 7. jaanuaril, jätkus Aleksandr Selevko hõbedaga iluuisutamise EM-il viis päeva hiljem, Tuuli Tomingas pakkus kõva emotsiooni selle MM-i jälitussõidu kümnenda kohaga, vahepeale jäi veel Kregor Zirgi viies koht ujumise MM-il Dohas. Ja nüüd siis see!

Kuidas seda ikkagi seletada, et üks punt naisi on end niivõrd populaarsel ja konkurentsitihedal alal viinud maailma absoluutsesse tippu? „Vahet pole, ole sa Andres, Pearu või Krõõt, edu toob ikka ainult ropp töö. Kui mõelda meie teise eduka naiskonna, vehklejate peale, siis sealgi on edu taga ropp töö ja sisemine konkurents. Täpselt sama lugu laskesuusatamises,“ sõnas Sukles.

Kus järgmisena „pauk“ käib ehk millise spordisündmuse poole peaksime järgmist suurt emotsiooni oodates vaatama? Sukles ei tea vastust, aga on kindel, et see tuleb: „Spordis tuleb alati. Peaksime kõik olema selles mõttes rohkem avatumat. Ei ole midagi paremat, mis rahvast liidab - vabariigi aastapäev ja edu spordirindel.“

Eesti laskesuusanaistele, kes täna rajal käisid, on neljanda kohaga tagatud järgmiseks kaheks aastaks Eesti olümpiakomitee B-taseme toetus ehk palgafond 1600 ja ettevalmistustoetus 1650 eurot kuus.