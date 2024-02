Georg Linnamäe väiksest apsakast: pidanuksime kaotame kolm sekundit, aga kulus 20

„Panime end raskesse olukorda, aga üritame end tagasi murda. Auto töötab kenasti. Loodetavasti teised oma kiirust pärastlõunasel ringil väga ei tõsta ja me saame rünnata.“

Linnamäe lisas, et on sel rallil seadistusega täkkesse pannud ega muuda ilmselt ka tänasteks viimasteks katseteks midagi: „Auto tundub päris hea. Ei usu, et tänane teine ring eilsest pärastlõunast väga palju erinev saab olema. Läksime hommikul teele seadistusega, millega ka eile pärastlõunal sõitsime. Jääme ilmselt selle juurde.“