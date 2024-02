Kelly Sildaru Olümpiaraadios: 2026. aasta Milano olümpia on mu järgmine suur eesmärk

Et see võimalikuks saaks, peab Sildaru täielikult taastuma teda mullu jaanuaris tabanud raskest põlvevigastusest. 28. jaanuari Kuku raadio saates rõhutas olümpiapronks, et kuna eesmärk on täielik paranemine ja maailma freestyle-suusatamise tippu naasmine, siis on ta läbi ravi ja taastumisprotsessi sundinud end suurele kannatlikkusele.

„Normaalselt kõndima hakkasin alles kolm kuud pärast vigastust. See oli päris hirmutav. Võrdluspunktiks oli 2017. aasta põlvevigastus ja arvasin, et tean, mis mind ees ootab. Aga seekordne trauma oli toonasest oluliselt tõsisem. Mul läks aega, et endale aru anda – ma ei saa varasemat taastumisgraafikut praegusega võrrelda,“ sõnas Sildaru intervjuus saatejuhile Ott Järvelale, mille toimetatud versiooni saab lugeda allpool.

Kelly, detsembris postitasid sa sotsiaalmeediasse videod, kus olid üle pika aja lumel ja suuskadel. Spordiajakirjaniku traditsiooniline küsimus: mis tunne oli?

Hea tunne! Eks alguses oli natuke hirmutav. Vigastusest tagasi tulles ei tea ju kunagi, kas see koht valutab või annab tunda. Pika pausi järel lumele minnes ootasin mingit hullu tunnet, aga lõpuks seda ei tulnud, vaid oli suusatamine nagu suusatamine ikka. Tunnetus oli kehas alles ja kõik toimis nii nagu peab, mis oli muidugi väga positiivne.

Kas freestyle-suusatamise meelde tuletamine on nagu jalgrattasõit, et oskus on lihasmälus olemas? Või oli see veidi keerulisem?

Eks ta oli ikka natuke keerulisem. Ma olen seni rahulikult võtnud. Palju trikke pole teinud, ainult lihtsamaid asju, mis tulid aga kohe esimese korraga välja. Hüpped ja reilidel sõitmine olid alguses veidi imelikud, aga ikka suhteliselt kiiresti tuli kõik tagasi.

Kas see on kergendus, et saad uuesti suusatada ja asjad tulevad välja?