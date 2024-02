Malcolm Wilson: viimane asi, mida Rootsi tulles ootasime, oli Fourmaux’ teine koht

M-Spordi tiimi omanik Wilson täidab Rootsis tiimijuhi kohuseid, sest Richard Millener ootab kodus perelisa.

Sünnipäevalaps Wilson (67) kommenteeris laupäeva lõunapausil RallyTV eetris Fourmaux teist kohta: „Ta on teinud mulle täiusliku sünnipäevakingi! See oli viimane asi, mida me enne siia tulekut ootasime. Arvasime, et heitleme esiviisiku koha peale, mis oleks juba meid väga õnnelikuks teinud. Kui tal nüüd probleeme ei teki, siis poodium on reaalne.“

Wilsoni jaoks on see 28. järjestikune Rootsi ralli, millel ta tiimipealiku või -mänedžerina kohapeal viibib. Viiel korral enne seda (mitte järjest) on ta Rootsis olnud sõitjana.

Rallit Fourmaux’ ees 1.24,3-ga juhtiv Esapekka Lappi (Hyundai) lausus, et ta olukord pole siiski nii kerge kui paistab: „Vahe on suur. Ma ei pea otseselt suruma, aga kui sa üldse ei suru, on kerge rütmi kaotada. Üritan end vallidest eemale hoida, sest kunagi ei tea, mis nende sees on. Sa võid lõhkuda auto nagu Takamoto Katsutal (sõitis teisel kohal, katkestas 10. katsel - toim) juhtus. Kaotame seetõttu natuke aega, aga võime seda endale lubada.“

Üldseis peale 11. kiiruskatset: