Eesti rannavõrkpallurid hakkavad Leedus ja Saksamaal olümpiapileteid jahtima

Eesti parima meeste paari üks osaline Mart Tiisaar sõnas, et ootab turniiri põnevusega. „Suuri ootusi katsume selleks turniiriks mitte seada, see tavaliselt head ei tee. Eesmärk on aga edasi saada, kuid eks see saab väga raske olema. Vastastest on tugevamad kindlasti Saksamaa ja Inglismaa, neist Saksamaa mängijad on praegu väga head olnud ning Inglismaa on samuti viimase hooajaga teinud korraliku arengu, võites tugevaid paare. Võib öelda, et see on selle kevade kõige tähtsam turniir, kus anname kindlasti endast parima. Kahe paariga sel moel mängida on kindlasti ka põnev, sest on teistmoodi süsteem, kui MK-etappidel ja ootan seda põnevusega,“ vaatas Tiisaar eesootavale võistlusele