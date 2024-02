DELFI UMEAS | Ott Tänak: meil pole mingit eesmärki, täna peame lihtsalt sõitma

„Viimane katse oli kaugelt kõige hullem. Esimene oli natuke keeruline, teine erines pisut sellest, mis me rajaga tutvumisel nägime. See katse oli päris heas seisus, viimane oli aga päris lumine,“ sõnas Tänak.

Küsimusele, milliseks võivad olla teed muutunud katsete teiseks läbimiseks, vastas Tänak: „Nägime eile, milline teine läbimine on. Täna ei tohiks siiski olla nii halb, sest lund on rohkem, aga lõbus see ikkagi olema ei saa.“