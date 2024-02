VIDEO | Esikohaheitluses püsinud Takamoto Katsuta vinge sõit lõppes lumehanges

„Mul on Takast väga kahju. Tal oli siin juba eelmisel aastal hea kiirus ning sel aastal võibolla veel paremgi. Väga kurb, aga selliseid asju võib juhtuda. Vallid on su sõbrad senikaua, kuni sa neid liiga palju ei kasuta,“ rääkis katse finišis Lappi, kelle edu lähima jälitaja ees on juba üle pooleteist minuti.

Meenutame, et uue punktisüsteemi järgi läheb ralli lõppjärjestus lukku juba laupäevase võistluspäeva järel. Et koht ka kinnistada, tuleb pühapäeval ka auto finišisse tuua. Samas on pühapäeval lauas veel 12 punkti (7 päeva võidu ja 5 punktikatse võidu eest), nii et tasakaalu turvalise ja kiire sõidu vahel on sõitjatel väga keeruline leida.