TÄNA OTSEBLOGI | Eesti naiskond hakkab laskesuusa MM-il kõrget kohta jahtima

Suurtel tiitlivõistlustel on Eesti naiskond teatesõidus saavutanud parimal juhul üheksanda koha. See pärineb juba 1992. aasta Albertville’i olümpiamängudelt. Toona sõideti teadet veel kolmekesi, tiimi kuulusid Jelena Vsivtseva, Eveli Peterson ja Krista Lepik. Mullusel Oberhofi MM-il said Ermits, Tomingas, Külm ja Talihärm nelja trahviringi kiuste kümnenda koha.