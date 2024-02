DELFI NOVE MESTOS | Laskesuusanaiste suur šanss tõusta EOK palgale. Või unistada veelgi lennukamalt?

„Sellest oleks kindlasti kasu. B-kategooria sportlased on majanduslikult palju paremini kindlustatud,“ ütles Eesti laskesuusaföderatsiooni spordidirektor Kauri Kõiv. „Miks me oleme TOP8-st ise ka rääkinud, on see, et meil on olnud nii mõnigi teatevõistlus, kus me oleme kuni viimase vahetuseni seal püsinud. Tegelikult on see reaalne koht, mida unistada või loota. Me ei räägi tiitlist või medalist, aga kaheksas koht on reaalselt võetav.“