DELFI VIDEO | Teist kohta hoidev Georg Linnamäe: see päev ei lähe veel niipea meelest!

Seitsmenda kiiruskatse järel on WRC2 klassis esikohal Oliver Solberg (Škoda), kes edestab Linnamäed 25,5 ja soomlast Sami Pajarit 33,8 sekundiga. „WRC2-s võiks ikka poodiumi eest võidelda. Arvan, et Oliver on liiga kaugel, aga Pajariga võiks heidelda küll,“ sedastas Linnamäe oma eesmärke.