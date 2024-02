Kas Võru Barrus möödub Cronimet liiga põhiturniiri viimastes voorudes laastatud Tartu Bigbankist?

Tartu peatreener Alar Rikberg sõidab Leetu pooliku koosseisuga, sest meeskonda on laastamas nii vigastused kui haigused. “Väga suur osa põhimeestest kaasa ei sõida, sest pärast viimast kohtumist Selveriga on puudujaid lisandunud. Näha on, et seni vähem mängida saanud meeste panus on väga oluline ja nüüd saavad nemad vajalikku mängutunnetust juurde. Viimases kohtumises ootasin meestelt võitlust ja seda oli, mindi kõikidele pallidele järele ja võideldi kaitses, sama mõttega lähen Leetu. Põhifookus on meil muidugi järgmisel nädalal ja et meie kätes palju pole, siis hetkel ei mõtle, kellega kokku läheme,” sõnas Rikberg.