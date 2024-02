Kaldvee ja Lill alustasid kodust MK-etappi võiduga

„Tipus on konkurents väga tihe. Esimesed 10-15 võistkonda on väga võrdsed, seega peab olümpiale pääsemiseks igas mängus endast sada protsenti andma. Kui kõik õnnestub, siis võime võita. Tiitlivõistlused kannustavad kvaliteetsemalt treenima ja motiveerivad endast parimat andma,“ kommenteeris Marie Kaldvee.

Traditsiooniline MK-etapp WCT Tallinn Masters Mixed Doubles toimub Tallinnas 8. korda. Segapaaris kurlingu MK-etappe toimub Tallinnas ühel hooajal kaks. On juba traditsiooniks saanud, et talvisel etapil on nimekirjas rohkem kohalikke võistkondi ning nii ka sel korral. Kokku osaleb 15 võistkonda, neist neli Eestist. Lisaks on võistlemas Saksamaa, Taani, Ukraina, Austria, Holland, Türgi, Soome ja Poola esindused.