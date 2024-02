VIDEO | Robin Kool kvalifitseerus aasta tähtsaimale Counter-Strike’i turniirile

Kohtumine türklaste Eternal Fire’i vastu algas pingeliselt, kui esimeses Overpassil peetud mängus oli võitja selgitamiseks vaja kahte lisaaega, mille järel tuli võitjana välja maailma parim meeskond FaZe seisuga 19:17, kelle parimaks mängijaks oli esimeses mängus just eestlane ropz.

Rumeenia pealinnas Bukarestis peetaval lõppkvalifikatsioonil mängib 32 meeskonda, kes on jagatud kahte gruppi. Kolmapäeval alanud A grupis on võistlustules ka eestlane Robin „ropz“ Kool, kelle meeskond FaZe Clan on hetkel maailma ränkingutabeli liider.