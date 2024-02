DELFI VIDEO UMEÅS | Georg Linnamäe: ajad olid väga head ja oleme autoga väga rahul

Reede hommik oli sõitjatele üsna keeruline, teiste seas jäi sõit poolel Kalle Rovanperäl ja Ott Tänakul. „Värske lumi on parajalt keeruline. Peab natuke arvama, mis pidamine järgmises kurvis on, päris kindel ei saa olla. Taaskord auto sõitis all nii hästi, et hirmus polnud,“ lisas Linnamäe, kelle sõnul lumesadu oli avakatsel väike üllatus. „Me ei oodanud nii palju lund, aga teisel ringil olime juba arvestanud.“