Bayerni kriis avab Jose Mourinhole ukse? „Ilmselt õpib ta juba saksa keelt“

Bayerni käekäik on sel aastal olnud klubile mitteomane. Hooaega alustati Saksamaa superkarikafinaalis kaotusega Leipzigi vastu ning välja on langetud ka DFB Pokalilt (Saksamaa karikasarjast - toim), kus tuli tunnistada kolmanda liiga klubi Saarbrückeni paremust.

Bayerni kasin vorm jätkus komapäeval Meistrite liigas, kus kaheksandikfinaali avalahingus tunnistati Rooma Lazio 1:0 paremust. Kesised tulemused on pannud kõikuma klubi lootsi Thomas Tucheli peatreeneritooli ning käivad spekulatsioonid, kellest võib tema vallandamise korral saada meeskonna järgmine juhendaja. Teiste seas on läbi käinud jaanuaris AS Romast kinga saanud Jose Mourinho nimi.