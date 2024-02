VIDEO | Ott Tänak tegi avarii, Formaux suutis napilt talle otsasõitu vältida

Seejuures oli õhus veel üks ohtlik olukord, kui Tänaku aeglasele autole jõudis järgi Adrien Fourmaux (Ford), kes suutis siiski suurel kiirusel Hyundaist kitsal teel mööda manööverdada. Järgmised autod said Tänaku omast turvalisemalt mööda, sest Järveoja oli autost väljas neid teel seisva masina eest hoiatamas. „Ausalt öeldes oli see väga napikas. Tulime kiirest kurvist, gaas oli põhjas ja lasime 180-ga,“ lausus prantslane finišis.

„Käisin ka ise 10 km peal kõvasti lumevallis. Nägin, et Ott on tee ääres. Nägin, et Kalle on tee ääres. Peale seda enesekindlus kadus. Täielik kaos, sest pidamist polnud ja aeg on päris kehv,“ kommenteeris katse olusid finišisse jõudnud Lappi.