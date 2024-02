Aigro pääses Sapporos kindlalt lõppvõistlusele. Edasi sai ka 51-aastane Kasai

Kasai on võitnud kolm olümpiamedalit, neist kaks hõbedat ja ühe pronksi. Kuulus jaapanlane on ühtlasi ainuke sportlane, kes on võistelnud koguni kaheksal taliolümpial. Maailmameistrivõistlustelt on ta saavutanud kaks hõbedat ja viis pronksi, 1992. aasta lennumäe MMilt võitis ta kuldmedali.