Nädalavahetusel saavad lõpplahenduse saalijalgpalli karikavõistlused

Esimeses poolfinaalis vastamisi minevad Tallinna FC Bunker Partner ja Sillamäe FC NPM Silmet on tuttavad selle hooaja Coolbet saaliliigast, kus omavahel on kohtutud kahel korral. Esimeses kohtumises kallutas seisu 5:1 enda poole Bunker Partner, meeskondade teises ja viimases kohtumises võidutses Silmet tulemusega 4:3 – sealjuures seljatas meeskond kolmel korral kaotusseisu. Kumb meeskondadest teenib endale finaalpääsme, selgub laupäeval algusega kell 15. Mängu kohtunikud on Roman Daniljuk, Kristjan Siilak ja Stella Tukia ning ajamõõtja on Ugo Melis.