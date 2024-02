Neuville: Rovanperä võidab Rootsi ralli ka küünarnukk autost väljas sõites

„See, milline on minu vahe nendega, on kahtlemata paremini nähtav katsete teisel läbimisel. Ralli tuleb pikk, ees on keerulised kiiruskatsed. Strateegia võib uue punktisüsteemi tõttu pisut erineda. Peame üritama pühapäeva optimeerida, sest siis on võtta veel kaksteist punkti. Võib-olla peaksime proovima ralli alguses rehve hoida, et neid pühapäevaks säästa,“ arutles belglane.

„Katsed on väga kiired. Mulle meeldib, kui legend peab olema väga täpne, kui on natuke tehniline. Rajal on kohti, kus olen alati kiire olnud. Kui tingimused on samad, kui rajaga tutvumisel, siis on Kalle Rovanperä selgelt ületamatu. Esapekka Lappi saab ka hea stardipositsiooni, kuid arvan, et Rovanperä võtab võidu ka küünarnukk autost väljas sõites. Esikolmik? Rovanperä võidab Lappi ees. Pakuksin nende järel kolmandaks kas Takamoto Katsuta või ühe meie kolmikust: Elfyn, mina või Ott,“ lisas Neuville.