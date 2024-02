Kuidas Tartu maratonile tulla ja pärast võistlust koju jõuda?

Võistlustele on oodata tuhandeid suusasõpru, mis on omaette väljakutse ka korraldajatele. „Põhiline, et inimesed saabuksid aegsasti ja ei tekiks kiirustamist ning närvilisust. Kohapeal tuleb jälgida liikluskorraldajate märguandeid ja viitasid,“ selgitas Tartu Maratonil liikluskorralduse ja turvalisuse eest vastutav G4Si turvajuht Argo Raag.

„Ühtlasi tuletame meelde, et turvatöötajate korraldused on selleks, et kõigil oleks hea olla ja võistlus sujuks, seega palume ka väsinuna finišisse jõudes järgida turvatöötajate nõuandeid ja loomulikult saab nende käest alati lisainfot, kuhu pärast pikka võistluspäeva minna, et oma auto juurde tagasi jõuda,“ selgitas Raag.