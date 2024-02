Rootsi laskesuusataja ei nõustu ekstreeneri kriitikaga: see on rumal jutt

Pichler tunnistas Rootsi meediale, et on mures nende laskesuusatamiskoondise arengu pärast. Ta ütles SVT stuudios, et rootslaste laskmine on teinud taandarengu.

„Viimase kolme aasta jooksul on koondises laskmine hullemaks läinud. Midagi tuleb ette võtta,“ teatas Pichler. Käimasoleval MMil on Rootsi võitnud vaid ühe medali segateatesõidus.

„Minu meelest on see rumal jutt,“ vastas Samuelsson kriitikale. „Võitsime eelmisel aastal 11 MM-medalit. Viimasel kolmel MM-il, kus olen olnud, oleme võitnud 18 medalit vms, seega oluliselt rohkem kui varem. Nii head kui praegu oleme, pole me kunagi varem olnud.“

Samuelsson lisas, et Pichler peaks sellistest asjadest „paremini teadma“.

„Ma tean, mis tunne on, kui räägid Wolfgangi vastu, siis saavad paljud inimesed vihaseks. Aga kui ta seda ütles, on see minu meelest väga imelik,“ lisas rootslane.

Samuti pole Pichleriga nõus temalt ametikoha üle võtnud Johannes Lukas. „Analüüsi teeme alati sisemiselt, aga ma ei nõustu sellega, et justkui võiks öelda, et areng läheb tagurpidi. Võtsin juhtimise üle 2019. aastal ja olen üles ehitanud väga hea treenerite meeskonna ning selle koondisega on meil olnud kaks kõigi aegade parimat MMi. Pokljukas kuus ja eelmisel aastal üksteist medalit. Meil on palju asju, mis meil väga hästi õnnestusid,“ sõnas Lukas.

Ta jätkas: „Ma ei hakka meedias Wolfgangiga vaidlema. Ta võib mulle alati helistada, kui midagi tahab öelda.“

Nove Mesto MM jätkub laupäeval teatesõitudega.