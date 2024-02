DELFI NOVE MESTOS | Eestil jäi eesmärgist puudu. Zahkna: jälle ei realiseerinud enda tegelikku potentsiaali

„Tahtsime olla kaheksa seas,“ rääkis Zahkna pärast finišit Delfile. Ta möönis, et võrreldes MK-etappidega on MM-i paarissegateates kõrgele jõudmine keerulisem, sest sisuliselt kõik riigid panid välja võimalikest parima koosseisu. MK-etappidel on paarissegateade ja tavapärane segateatesõit üldjuhul samal päeval ning see muudab konkurentsi lahjemaks.

Ent vastaste tugevuse taha Zahkna ei pugenud. „Raskem oli, aga samas teadsin, et võrreldes (kaheksanda kohaga lõppenud) Anterselva MK-etapiga on meie sõit parem. Susanil on kindlasti parem. Aga kahjuks me ei lasknud ära. Taaskord ei realiseeri enda tegelikku potentsiaali. Mina küll tunnen, et suusasõidus pole mul juurde panna, lihtsalt lase ära,“ ütles ta. Zahkna sõnade kinnituseks oli Eesti sõiduaeg 28 riigi konkurentsis paremuselt seitsmes.