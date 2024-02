Rahabosse on autotralli MM-sarjas sõitnud varemgi ja sõidab ka edaspidi. Reeglina ollakse harjunud, et rahapaki löövad lauda Araabia poolsaarelt pärit printsid või lihtsalt väga rikkad inimesed. Viimasel kümnendil on üks tuntumaid oma rahakoti peal sõitjaid olnud 35-aastane itaallane Lorenzo Bertelli. Tegemist on Prada moeimpeeriumi pärijate lapsega.