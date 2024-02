BASKET TV | Maik-Kalev Kotsar: mängijana on ikka raske, kui pead päevapealt uute nõudmistega harjuma

Eesti korvpallikoondise keskmängija Maik-Kalev Kotsar tegi debüüdi koondises 2018. aasta juunis. Viimastel aastatel on temast saanud üks koondise peamisi liidreid. Kotsar mängis aastatel 2016-2020 USA üliõpilasliigas NCAA, kus esindas South Carolina meeskonda. Esimese profilepingu välisklubiga sõlmis Kotsar 2020. aastal, kui siirdus mängima Saksamaa klubisse Hamburg Towers. Vitoria Baskonia meeskonnaga sõlmis Kotsar kaheaastase lepingu 2022. aastal.

Maik-Kalev Kotsar tutvustab meile oma elu Hispaanias. Räägib, kellega on tal meeskonnas kõige parem klapp ja kuidas on uue treeneri käe all mängida. Head vaatamist!