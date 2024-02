Bundesliga International ja Setanta Sports pikendavad partnerlust Euraasia territooriumidel

Bundesliga rahvusvaheline turundusjuht Peer Naubert ütles: „Meie partnerlus Setanta Sportsiga on juba edukalt kinnistunud ning põhineb tugeval vastastikusel usaldusel ja ühisel visioonil: pakkuda fännidele kogu maailmas maailmatasemel toodet. Lisaks sellele on meil hea meel, et see pikendatud leping viib meid kokku üle kümneaastase koostööni piirkonnas, millega meil on väga lähedased ja erilised suhted.

Setanta Sportsi peadirektori asetäitja ja visioonijuht Bacha Malazonia ütles: „Setanta Sportsil on Bundesliga Internationaliga pikk koostööajalugu. Meil on hea meel, et tänased teadaanded tagavad selle suhte jätkumise ka tulevikus. On suur rõõm kindlustada kogu piirkonnas õigused veel neljaks hooajaks, kuni hooaja 2028/29 lõpuni. Lisaks on Setanta Sportsil eriti hea meel, et oleme suutnud laiendada Bundesliga leviala meie platvormidel ja saada Bundesliga uueks koduks Baltimaades.“