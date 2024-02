35-aastane Volkanovski on sulgkaalu valitsejaks olnud alates 2019. aastast. Meistrivööd on ta praeguseks kaitsnud viis korda. Paljude hinnangul on ta teel läbi aegade parimaks sulgkaallaseks. Seni on hoidnud seda aunimetust Jose Aldo, kelle Volkanovski 2019. aastal kohtunike ühehäälsel otsusel alistas. Siiski ennustavad statistika ja ajalugu, et austraallase edutee võib heitluses Topuriaga otsa saada.