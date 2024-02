DELFI VIDEO | Ott Tänak Rootsi ralli eel: praegu on keeruline öelda, mis tempos võrreldes teistega oleme

„Uuele rallile tulles on raske arvata, mis tulemas on ja mis saama hakkab. Üritasime testikatset võimalikult palju läbi sõita,“ rääkis Tänak Umeå meediakeskuses Delfile. „Kui enne rallit testi teed, siis sõidad üht lõiku edasi-tagasi ja midagi õpid, aga ralli on midagi uut. Olukord on uus, tuleb igast hetkest maksimum võtta.“