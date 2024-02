DELFI VIDEO | Rootsi ralli testikatsel Rally2-s teise aja sõitnud Georg Linnamäe: võime näidata päris head kiirust!

Linnamäe jaoks on ühtlasi tegemist esimese MM-ralliga, kus sõidab Toyota Rally2 autoga. „Kohanemine on olnud võrdlemisi kiire. Tundub, et auto sobib mulle ja vakselt saame sellele aina rohkem pihta,“ rääkis Linnamäe, kes varasemalt roolis Hyundaid. „Ma arvan, et meil on olnud nii Arctic ralli kui ka testide näol väga positiivne ettevalmistus. Oleme saanud auto hästi tööle ja usun, et võime näidata päris head kiirust.“