Laskesuusatamise juunioride maailmameistrivõistlused toovad Otepääle 500 sportlast

Esimest korda toimusid IBU noorte ja juunioride maailmameistrivõistlused Tehvandi Spordikeskuses 2018. aastal. Otepää korralduskomitee on varasemalt läbi viinud ka laskesuusatamise Euroopa meistrivõistluseid ning 2022. aastal BMW IBU maailmakarikaetapi. „Noorte ja juunioride maailmameistrivõistluste läbiviimine on korraldajatele maailmakarikaetapist isegi keerulisem, sest võistluspäevi ja sportlasi on oluliselt rohkem,“ ütles võistluskomitee esimees Hillar Zahkna.

Kuigi Euroopas on sel hooajal mitmel pool lumega probleeme, siis Otepääl on tingimused väga head ja piisav lumevaru olemas. „Tehvandi Spordikeskus on võistlusteks valmis, rajad on hästi ettevalmistatud ja võistluste toimumine igal juhul kindlustatud,“ ütles Zahkna. Kokku antakse Otepääl kaheksal võistluspäeval 18 starti. Maailmameistrid selguvad segateatesõidus, individuaaldistantsil, sprindis, ühisstardist sõidus ja teatesõidus ning seda nii noorte kui juunioride vanuseklassis.